2020/06/02 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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الكاظمي يترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء

يتبع .



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بغداد اليوم – كردستان

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، ان الحوار بين واشنطن وبغداد سينطلق بمشاركة الإقليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم في بيان، إن ب

بغداد اليوم-بغداد

ناقش رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس القضاء، فائق الزيدان، الثلاثاء (2 حزيران 2020) حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير "استقبل اليوم في قصر السلا

بغداد اليوم- بغداد

اوضح حسن الكعبي، نائب رئيس مجلس النواب، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، أن اجتماعاً بقادة الكتل السياسية واللجان النيابية، عقد اليوم لبحث فقرات جلسة البرلمان ليوم غد.

وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &qu

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