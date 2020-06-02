ممثلية العراق باليونسكو تصدر بياناً بشأن إجراءات الامتحان الالكتروني لدى وزارة التعليم

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت ممثلية جمهورية العراق لدى اليونسكو، الثلاثاء (2 حزيران 2020)، أن اجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني المرتقب التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية.

وذكرت الممثلية في بيان، أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اطلعت بتقدير كبير على المنهجية والاستراتيجية التعليمية لوزارة التعليم العالي والجامعات العراقية لمواجهة الظروف الصحية المستجدة والتحديات الآنية بمجال التعليم في ظل انتشار جائحة فيروس ( COVID 19 ) واعتمادها الأساليب العصرية المتمثلة بالمنصات التعليمية الإلكترونية بما يتوافق مع خطة منظمة اليونسكو" .

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تقدر وتثمن اليونسكو والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى المنظمة الجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة التعليم العالي العراقية لتطوير واستمرار المسيرة التعليمية فإنها تؤكد على الاهتمام بأداء الامتحانات والإشراف عليها عن بعد وتصحيحها إلكترونيا".

بغداد اليوم- السليمانية

شهدت عدد من المدن في محافظة السليمانية، ليلة أمس، تظاهرات واسعة ودعوات لكسر قرار حظر التجوال، لأصحاب الدخل المحدود والكسبة وأصحاب القوت اليومي، احتجاجاً على ظروف الحياة التي يعيشونها بسبب الحظر الصحي المفروض على المحافظة.

بغداد اليوم – كربلاء

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد عمال صيانة الكهرباء في محافظة كربلاء توفي

بغداد اليوم- كركوك

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ومن بين القادة العسكريين الذين رافقوا الكاظمي،

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