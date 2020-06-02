المثنى تسجل حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

افاءد مصدر طبي من محافظة المثنى، الثلاثاء، بوفاة مصاب بفيروس كورونا هذا اليوم في المحافظة.

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