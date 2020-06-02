واشنطن تعلن مشاركة كردستان في مفاوضاتها مع بغداد

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الثلاثاء، مشاركة منطقة كردستان العراق في الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الذي من المقرر انطلاقه الشهر...

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