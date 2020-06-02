كوردستان تتوقع ارتفاع اعداد وفيات كورونا وتسمح بتخفيف الحظر بشرط واحد

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد

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