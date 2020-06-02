كوردستان تفرض حجراً صحياً على موظفي معبر حدودي مع إيران

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن قالت مصادر محلية لكوردستان 24 إن الفرق الطبية الخاصة بفحص الفيروس أخلت موقعها من المعبر الحدودي منذ نحو أسبوعين

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