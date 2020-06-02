في البصرة.. إجراءات صارمة لمخالفي حظر التجوال

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات عقدت قيادة شرطة محافظة #البصرة العراقية اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر مديرية الشرطة، وقررت فيه فرض إجراءات صارمة لمخالفي حظر التجوال.وذكرت القيادة في بيان أن «قائد شرطة محافظة البصرة والمنشآت رشيد…

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