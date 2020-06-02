2020/06/02 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت “الهيئة الناظمة للاتصالات”، التابعة للحكومة السورية، أبرز 5 شركات #حوالات مالية، عن #العمل بحجة مخالفات ارتكبتها، ولم تحدد موعداً لاستئناف عمل تلك الشركات.وذكرت الهيئة في بيان نشرته على صفحته في فيسبوك، أنه تم…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة السورية توقف عمل 5 شركات حوالات إلى إشعار آخر!) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة السورية توقف عمل 5 شركات حوالات إلى إشعار آخر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).