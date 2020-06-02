مراكز حجر غير صحي: الفساد والاعتقالات تثير حفيظة العائدين إلى سوريا

2020/06/02 | 15:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الفريق الحكومي، المعني بإجراءات التصدي لفيروس #كورونا، استقدام السوريين العالقين في الدول الأخرى حتى إشعار آخر.وقرر إعادة مناقشة الموضوع بعد معالجة جميع الحالات، وانتهاء مدة الحجر المفروض عليها، لا سيما بعد ارتفاع الأصوات…

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