مصرع واصابة 3 اشخاص بانقلاب عجلة على جسر الطابقين

2020/06/02 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة 3 اشخاص بانقلاب عجلة على جسر الطابقين وسط بغداد.وقال المصدر، ان”عجلة مدنية انقلبت على جسر الطابقين وسط العاصمة بغداد، ما اسفر عن مصرع شخص واصابة اثنين اخرين”.واضاف، انه”تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي”.انتهى2

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