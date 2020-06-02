بلاتر يكشف عن سبب استقالته: تعرضت لضغوط كبيرة من أمريكا

2020/06/02 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بأن استقالته من “الفيفا”، التي تقدم بها في عام 2015، جاءت في ظل ضغوط هائلة من السلطات الأمريكية التي كانت تحقق في ادعاءات بالفساد.وبحسب “أ ف ب”، فقد قال بلاتر (84 عاما)، في تصريحات لوكالة أنباء “كيستون إس.دي.إه” السويسرية: “قالوا: يجب أن يرحل الرئيس!… […]

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