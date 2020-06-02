اليونسكو: إجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني في العراق متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية

2020/06/02 | 15:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت ممثلية جمهورية العراق لدى اليونسكو، اليوم الثلاثاء، أن اجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني المرتقب التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية.وجاء في بيانها الذي تلقته "كلكامش برس"، أن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اطلعت بتقدير كبير على المنهجية والاستراتيجية التعليمية لوزارة التعليم العالي والجامعات العراقية لمواجهة الظروف الصحية المستجدة والتحديات الآنية بمجال التعليم في ظل انتشار جائحة فايروس ( COVID 19 ) واعتمادها الأساليب العصرية المتمثلة بالمنصات التعليمية الإلكترونية بما يتوافق مع خطة منظمة اليونسكو".وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تقدر وتثمن اليونسكو والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى المنظمة الجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة التعليم العالي العراقية لتطوير واستمرار المسيرة التعليمية فإنها تؤكد على الاهتمام بأداء الامتحانات والإشراف عليها عن بعد وتصحيحها إلكترونيا".

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