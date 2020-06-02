2020/06/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحميد_العلاقي مقال: نهاية أمريكا: الشرخ العرقي يُنذر بالانهيار.القسم: ترجمة وسياسة.يقول الباحث والمؤرخ الأمريكي ميكائيل بهرنتMichael C.



Behrent " لم يأت باراك أوباما إلى السلطة لأجل الدخول بأمريكا إلى عصر الما بعد- عرقية ذلك أنّ غياب المساواة بين السود والبيض محفور بعمق في النفوس ولايزال مغذٍ رئيس للشعور العنصري." إنّه تاريخ خيبة ذاك الذي حدث عشية العشرية الثانية من الألفية الثالثة، بدأ بأزمة ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية أمريكا: الشرخ العرقي يُنذر بالانهيار - عبد الحميد العلاقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية أمريكا: الشرخ العرقي يُنذر بالانهيار - عبد الحميد العلاقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).