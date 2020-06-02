أمريكا ليست بيضاء كما يريدها ترامب ! - عبدالله صالح

2020/06/02 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_صالح بعد تولي العنصري دونالد ترامب رئاسة أمريكا واتباعه السياسات العنصرية جهارا نهارا، زاد من تقوية شوكة اليمين المتشدد مما نجم عنها العديد من الجرائم خصوصا ضد المواطنين من أصول افريقية من ذوي البشرة السمراء والتي كان آخرها الإعدام الوحشي لـ جورج فلويد .



هذه العملية البشعة تعيد الى الاذهان التاريخ المأساوي للعبودية واضطهاد ذوي البشرة السمراء في أمريكا وتستذكرنا بنضالات الجماهير هناك من أجل نيل الحر ......





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