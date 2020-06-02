نائب: جدول اعمال جلسة الغد سيتضمن قانون التقاعد ويخلو من إكمال الكابينة الوزارية

2020/06/02 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، أن جدول إعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء سيتضمن قانون التقاعد، فيما بين أن الجدول سيخلو من إكمال الكابينة الوزارية.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مجلس الوزراء لم يرسل حتى الآن السير الذاتية لمرشحي الوزارات المتبقية لمجلس النواب”، لافتا إلى إن […]

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