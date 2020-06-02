الرئيس روحاني: على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره حيال إجراءات أميركا اللاقانونية

2020/06/02 | 15:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن روحاني، أن على الاتحاد الاوروبي ان يقوم بدوره قبال اجراءات اميركا اللاقانونية؛ مضيفا، انه “في حال تنفيذ كامل العهدات الاوروبية بشأن الاتفاق النووي، نحن سنلتزم بتعهداتنا ايضا”.تصريحات الرئيس روحاني هذه، جاءت اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي “ساولي نينيستو”، منوها فيها إلى أن الاتفاق النووي تمت المصادقة […]

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