5 جرحى بينهم “طفل” في اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري بريف حلب

2020/06/02 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جُرح 5 أشخاص على الأقل بينهم طفل، في قرية “توخار كبير” بريف #حلب الشمالي الشرقي، نتيجة اشتباكات دارت بين فصائل موالية لـ #تركيا و«قوات مجلس منبج العسكري».وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «قرية “توخار…

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