فيديو- فضيحةُ وعود تركيا لعناصر «الجيش الوطني».. مقاتلٌ سوري في ليبيا يكشف المستور

2020/06/02 | 15:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوماً بعد آخر، ينقشع الضباب عن المكيدة التي تعرّض لها مقاتلو فصائل «الجيش الوطني السوري» عندما رضوا أن يكونوا أداةً بيد تركيا لتحقيق طموحاتها التوسّعية في #ليبيا.وبعيداً عن الأخبار اليومية التي ترد حول أعداد…

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