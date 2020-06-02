2020/06/02 | 15:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: العراق لازال ملتزم باتفاقية أوبك + لضمان استقرار سوق الطاقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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