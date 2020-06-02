2020/06/02 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… اليونسكو تشيد بإجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… اليونسكو تشيد بإجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… اليونسكو تشيد بإجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).