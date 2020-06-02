صحة كردستان تعلن وفاة مصابة بكورونا

2020/06/02 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا في قضاء كفري.وقالت صحة الإقليم في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مصابة بفيروس كورونا من سكنة قضاء كفري، توفيت هذا اليوم ، بعد تدهور حالتها الصحية”.واضاف البيان أن “السيدة تدعى كرميان وتبلغ من العمر 63 عاما “.

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