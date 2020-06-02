منظمات تدعو النظام البحريني للإفراج عن المعتقلين بسبب كورونا

2020/06/02 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حثّت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان النظام البحريني على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة المتعلّقة بالإفراج عن المعتقلين، وفي مقدّمتهم كبار السنّ وسجناء الرأي لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.وأبدت المنظّمة خشيتها من انتشار الفيروس داخل السجون مع تصاعد وتيرة الإصابات به، حيث سجّلت البحرين في يوم واحد 605 إصابات.وكانت «هيومن رايتس ووتش» […]

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