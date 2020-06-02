اليونسكو: إجراءات التعليم الإلكتروني متوافقة مع توصياتنا

2020/06/02 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلعت المنظمة على المنهجية والاستراتيجية التعليمية لوزارة التعليم العالي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبرت ممثلية العراق في اليونسكو، إجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني لدى وزارة التعليم العالي متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية.

قالت الممثلية ببيان صدر في 2 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اطلعت بتقدير كبير على المنهجية والاستراتيجية التعليمية لوزارة التعليم العالي والجامعات العراقية لمواجهة الظروف الصحية المستجدة والتحديات الآنية بمجال التعليم في ظل انتشار جائحة فايروس ( COVID 19 ) واعتمادها الأساليب العصرية المتمثلة بالمنصات التعليمية الإلكترونية بما يتوافق مع خطة منظمة اليونسكو".

أضاف البيان أنه "في الوقت الذي تقدر وتثمن اليونسكو والممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى المنظمة الجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة التعليم العالي العراقية لتطوير واستمرار المسيرة التعليمية فإنها تؤكد على الاهتمام بأداء الامتحانات والإشراف عليها عن بعد وتصحيحها إلكترونيًا".

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