سوق الشيوخ يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/02 | 16:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن قائممقام سوق الشيوخ، حسين فرج الحسناوي، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

قال الحسناوي ببيان صدر في 2 حزيران/يونيو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "بناءً على الاتصال من دكتور عبد الحسين الجابري مدير عام صحة ذي قار، بتسجيل 11 إصابة في سوق الشيوخ، سيتم التعامل مع الحالات وفق معايير وزارة الصحة والضوابط الخاصة لمعاينه الحالات".أضاف أن "الحالة الحرجة تُرسل إلى مستشفى الإمام الحسين في ذي قار، والحالة غير الحرجة تبقى في البيت، ويتم أخذ تعهد على المريض بالالتزام بضوابط الحجر الصحي، ومتابعة حالته من قبل المراكز الصحية، وحسب الرقعة الجغرافية".

وتابع قائلًا: "نهيب بأبناء قضائنا الحبيب الالتزام بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج، والالتزام بضوابط الوقاية من خطر هذا الفيروس القاتل متمنين دوام الصحة للجميع".

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