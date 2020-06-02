تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي بسبب فيروس كورونا.. تسجيل صوتي قبل دخولها إلى العناية المركزة

2020/06/02 | 16:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تدهورت صحة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي تعالج بمستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية شرق القاهرة، من فيروس كورونا فجر الثلاثاء، فيما تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة.وذكرت وسائل اعلام مصرية، إن “الجداوي شعرت فجر الثلاثاء بضيق شديد في التنفس مع ارتفاع درجة حرارتها وصداع ودوخة، وتبين أن نسبة الأوكسجين […]

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