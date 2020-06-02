لاوتارو يمهد طريق برشلونة لضمه

2020/06/02 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن ارتباط الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاتفاق تم بين لاوتارو وبرشلونة، رغم أن النادي الكتالوني لم يؤكد أو ينفي الأمر حتى الآن.

وأشارت إلى أن لاوتاور أبلغ إنتر: “إما الانتقال إلى برشلونة أو البقاء في ميلانو”، كي يجعل النيراتزوري لا يناقش سوى العروض القادمة من كتالونيا فقط.

وكان لاوتارو يحظى أيضًا باهتمام من قبل ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأوضحت أن إنتر لن يوافق على رحيل لاوتارو، قبل إيجاد بديل من الدرجة الأولى، لمشاركة روميلو لوكاكو في الهجوم.

وقالت الصحيفة إن إدينسون كافاني (سان جيرمان) وتيمو فيرنر (لايبزيج) تراجعت حظوظهما مؤخرًا في الانتقال إلى إنتر خلال الموسم المقبل.

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