سترلينج يميل إلى ريال مدريد

2020/06/02 | 16:28 - المصدر: قناة التغيير

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن تفكير رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتي، في الرحيل عن صفوف الفريق، إذا لم يتمكن النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد قرر حرمان مانشستر سيتي من المشاركة قاريا لموسمين، بسبب كسر قواعد اللعب النظيف.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” الإنجليزية، فإن سترلينج يريد الرحيل عن السيتي والانتقال لريال مدريد، والذي ارتبط اسمه بالانضمام بالميرنجي عدة مرات.

ولم يُخف سترلينج إعجابه بريال مدريد، حيث صرح في العديد من المرات بأن الميرنجي ناد رائع.

يذكر أن رحيم سترلينج يرتبط بعقد مع السيتي حتى صيف 2023.

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