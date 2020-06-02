شاهد: منتسب طبي “يفقد صوابه” وهو ينادي بمكبر الصوت وسط سوق مزدحم.. ولا آذان صاغية!

2020/06/02 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقترب منتسب طبي عراقي، من ان يفقد صوابه خلال حملة توعية في إحدى المناطق التي تبدو شعبية، بعد ان تجول في سوق شعبي ودخل زحام شديد وهو ينادي بمكبر الصوت محاولًا توعية المواطنين المزدحمين، بخطر فيروس كورونا وعدم استجابتهم للنصائح والتحذيرات.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، أحد الكوادر الطبية برفقة […]

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