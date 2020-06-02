متحدث الخارجية الايرانية: الامام الخميني (رض) حقق لنا الاستقلال

2020/06/02 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز صرح المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، بان الامام الخميني (رض) حقق لنا الاستقلال وجعلنا نعتمد على أنفسنا ونتمكن من مواجهة القوى الكبرى.بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لرحيل الامام الخميني قدس سره الشريف، قال المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد عباس موسوي في تصريح لموقع “العهد” الاخباري إن “الامام الخميني […]

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