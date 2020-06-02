امن السليمانية يفض احتجاجاً بعد مصادمات مع المتظاهرين

2020/06/02 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فض امن السليمانية بالقوة الثلاثاء تظاهرة احتجاجية لاصحاب محال تجارية اعترضوا على حظر التجوال الخاص بالوقاية من فيروس كورونا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى قائمقامية السليمانية واعتدوا بالضرب على العناصر الامنية التي احاطت بهم.

واضاف ان القوات الامنية ردت بقوة على المتظاهرين عقب ذلك وفرقت الاحتجاج.

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