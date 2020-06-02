السليمانية تعلن رسمياً تخفيف اجراءات حظر التجوال

2020/06/02 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن محافظ السليمانية، الثلاثاء، البدء باجراءات خاصة من يوم غد لتخفيف حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا.

وقال فال ابو بكر في تصريح لوكالة شفق نيوز، انه، "من الساعة السادسة من مساء غد الاربعاء ستفتح المحال التجارية في ضمن الوقایة والارشادات الصحیة“.

واكد محافظ السليمانية، ”بذلك فإن الحياة ستعود الى طبيعتها ويشمل ايضا فتح العديد من الاقسام الخاصة بحياة ومعيشة المواطنين“.

وابلغت خلية الازمة الخاصة بفيروس كورونا في السليمانية وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم؛ انها تدرس حالياً الغاء حظر التجوال وإعادة فتح المحال التجارية في المحافظة، من دون اعطاء تفاصيل اكثر.

وتظاهر عشرات من اصحاب المحال التجارية في السليمانية، اليوم، مطالبين بتخفيف اجراءات حظر التجوال التي فرضتها السلطات في الاقليم التي تنتهي في السادس من الشهر الجاري، ضمن خطوة لاحتواء ارتفاع اعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

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