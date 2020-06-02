2020/06/02 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن الاستراتيجية الجديدة في محاربة الإرهاب ،مؤكداً أن الطائرات العراقية المسيرة تلعب دوراً في ملاحقة الجماعات الإرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب القائد العام يكشف عن الاستراتيجية الجديدة في محاربة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب القائد العام يكشف عن الاستراتيجية الجديدة في محاربة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).