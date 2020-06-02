مصدر نيابي يكشف اهداف التكتل السياسي الجديد وعدد اعضاءه

2020/06/02 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف مصدر نيابي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن اهداف التكتل السياسي المزمع انبثاقه خلال الايام المقبلة والذي يضم مابين 40 -50 نائبا من مختلف الكتل النيابية.وقال المصدر في تصريح لـ"كلكامش برس"، ان "التشكيل السياسي الذي لم يكشف عن اسمه بعد يضم بين اطيافه نواب الحكمة والنصر والفضيلة وكفاءات وارادة ونواب اخرين".واكد ان "من ابرز اهداف التشكيل السعي الى دعم بناءات الدولة وتقويم عمل الحكومة والبرلمان بعيدا عن التفرد واتخاذ القرارات التي اسهمت في تراجع العمل المؤسساتي خلال الفترة الماضية، ومنها ظاهرة المناصب بالوكالة والتعيينات على اساس الحزبية والمحسوبية وهيمنة اللجان الاقتصادية على قرارات الوزير وغيرها من الامور التي ادت الى زيادة الهوة بين المواطن والحكومة".

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