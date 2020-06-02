الكاظمي يزور قطعات الحشد الشعبي المشاركة بعمليات “ابطال العراق”

2020/06/02 | 16:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، على سير العمليات العسكرية، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، لملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، وأطلق الكاظمي على العمليات اسم (أبطال العراق- نصر السيادة).وكان القائد العام للقوات المسلحة قد أجرى في وقت مبكر من هذا اليوم الثلاثاء،

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