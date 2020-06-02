السلطة التشريعية تلتحق بخجبهة مواجهة الأزمة.. مجلس النواب يعود لعقد الجلسات وهذه الملفات تنتظر جلسة الغد

2020/06/02 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على عقد جلسات مجلس النواب ابتداء من يوم غد الاربعاء، فيما بينت الملفات التي سيتم بحثها خلال جلسة الغد.وقالت رئاسة المجلس في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ لبحث الفقرات التي يجب أن […]

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