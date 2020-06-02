قضية لافتة القرن.. الأهلي يتحرك قانونيا ضد الزمالك

2020/06/02 | 16:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف مصدر في النادي الأهلي المصري عن تحرك إدارة النادي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي الزمالك بسبب لافتة “نادي القرن”.وقال المصدر من خلال تصريحات لموقع”مصراوي” اليوم الثلاثاء إنه سيتم التوجه بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة.وتعتقد إدارة نادي الأهلي، أن مسؤولي الزمالك انتهكوا الملكية الفكرية للنادي بعدما رفعوا لافتة “نادي القرن” على […]

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