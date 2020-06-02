السومرية نيوز تنشر مسودة اعادة تمويل بنود موازنة 2020

2020/06/02 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثائق مسودة اعادة تمويل بنود الموازنة العامة للعام الحالي 2020.

وتتضمن الوثائق التي قدمها مجلس الوزراء مناقشة الامور المالية واعادة ترتيب بنود الموازنة.

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