مجلس النواب يتفق مع رؤساء الكتل واللجان على عقد الجلسات وإصدار القوانين

2020/06/02 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت رئاسة مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، على الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين، مؤكدة أن جدول اعمال جلسة الغد يتضمن مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي.وقالت الرئاسة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان ،” رئاسة مجلس النواب عقدت ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للكتل واللجان النيابية؛ […]

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