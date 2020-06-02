بالوثيقة.. ممثلية العراق باليونسكو تؤكد توافق إجراءات التعليم مع توصيات المنظمة الدولية

2020/06/02 | 17:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت ممثلية جمهورية العراق لدى اليونسكو، اليوم الثلاثاء، أن اجراءات التعليم والامتحان الإلكتروني المرتقب التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متوافقة مع توصيات المنظمة الدولية.

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