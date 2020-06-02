الزراعة توافق على استلام كميات الحنطة كافة من المزارعين في الانبار

2020/06/02 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعل قائممقام قضاء الحبانية في الانبار علي داود الدليمي، الثلاثاء، أن وزارة الزراعة أصدرت تعليمات جديدة لآلية تسويق محصول الحنطة في عمو م مدن المحافظة.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “وزارة الزراعة اصدرت تعليمات جديدة لتسويق محصول الحنطة من قبل مزارعي قضاء الحبانية شرقي مدينة الرمادي ومدن الانبار الاخرى من خلال زيادة […]

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