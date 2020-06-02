2020/06/02 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان على عقد الجلسات وإصدار القوانين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان على عقد الجلسات وإصدار القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).