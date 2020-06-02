بارزاني والسفير الامريكي يبحثان اجتياز ثلاثة أزمات في العراق وكوردستان

2020/06/02 | 17:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال لقاء له مع السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الثلاثاء، الاوضاع في العراق وتطورات تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم الثلاثاء، السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، وبحث معه الاوضاع في العراق وتطورات تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية، ومخاطر تحركات داعش وتولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمهام منصبه والمساعي لاستكمال التشكيلة الوزارية والحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا الذي يجري هذا الشهر.

واشار البيان الى ان بارزاني جدد دعم اقليم كوردستان لحكومة الكاظمي وتمنى ان استكمال كابينته الوزارية لتتمكن الحكومة ان تخطو للتصدي للتحديات والاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية ومواجهة وباء كورونا.





واضاف ان الجانبين كانا متفقين بشأن اهمية الحوار الستراتيجي بين العراق وامريكا الذي سيصبح اطارا للعلاقات بين بغداد وواشنطن، ومن اجل هذا الهدف يتوجب على العراق ان يحدد مصالحه واولوياته، مبينا انه جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعاون امريكا في دعم العراق واقليم كوردستان من اجل اجتياز الاوضاع وضرورة استمرار دعم التحالف الدولي في الحرب ضد داعش.

ونوه البيان الى ان الوضع الداخلي في اقليم كوردستان واهمية مساعدة الاطراف على اجتياز الوضع والدور الذي تمارسه رئاسة اقليم كوردستان بهذا الصدد وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في العراق واقليم كوردستان، كانت محاور اخرى في اللقاء الذي تم بحضور القنصل العام الامريكي في اربيل ستيف فيغن.

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