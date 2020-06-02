محافظ البصرة يعلن اطلاق سراح ”جبار علي“ وبناء دار له

2020/06/02 | 17:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة، اسعد العيداني، الثلاثاء، عن إطلاق سراح المتظاهر جبار علي الذي اعتقل مؤخرا، من قبل القاضي المختص في محاكم البصرة، لافتا الى أنه سيتبرع ببناء دار له ومن حسابه الشخصي مراعاة لوضعه الاجتماعي.

وقال العيداني في حديث ورد لوكالة شفق نيوز.، إنه تابع موضوع إطلاق سراح المتظاهر جبار علي مقابل كفالة مالية بعد ان تكتمل كافة الإجراءات المتعلقة بإلافراج عنه، مشيرا الى انه سيقوم بالتبرع ببناء دار له.

واكد محافظ البصرة أنه لا يمانع في أن يخرج اي مواطن بصري بالتظاهرات بالطريقة السلمية التي تطالب بالحقوق المشروعة، مردفا انه "اليوم مع كل أبناء الشعب البصري للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون العراقي".

واعتقل جبار علي منذ ايام، وعلق محافظ البصرة اسعد العيداني في حينها، بالقول ان الاعتقال نفذ في ضوء مذكرة قضائية سابقة.

وتظاهر العشرات من الاشخاص في محافظة البصرة يوم اول من امس الاحد منددين بالقاء القبض على الناشط بالاحتجاجات من قبل السلطات الامنية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المحتجين طالبوا بالافراج عن الناشط جبار علي منددين بالاستمرار في اعتقال المتظاهرين.



ورفع المحتجون صورة الناشط، مرددين شعارات تشجب وتستنكر "تكميم الافواه"، مؤكدين ان التظاهر حق كفله الدستور.

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