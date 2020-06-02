مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: العثور على أسلحة متنوعة من مخلفات خلايا مجرمي داعش غربي الانبار

2020/06/02 | 17:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من العثور على اسلحة متنوعة من مخلفات مجرمي داعش بحملة امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نفذت حملة أمنية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، تمكنت من خلالها من […]

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