المالية النيابية: نحتاج ثلاث اسابيع لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ بعد وصولها البرلمان

2020/06/02 | 17:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت اللجنة المالية النياببة، الثلاثاء، ان الموازنة تحتاج ٣ اسابيع بمجلس النواب للمناقشة قبل تمريرها، مبينة انها لازالت في مجلس الوزراء قيد الدراسة.وقال عضو اللجنة المالية حنين قدو ل/المعلومة/ ان “موازنة ٢٠٢٠ لازالت في مجلس الوزراء قيد المناقشة والدراسة لتعديل العجز وتقليلة جراء انخفاض اسعار النفط وقلة السيولة”.واضاف انه “لايمكن التكهن باي […]

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