2020/06/02 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرحت رئاسة مجلس الوزراء المتمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مسودة قرار لاعادة ترتيب اولويات صرف الموازنة، فيما تضمنت المسودة 17 نقطة وقرارات عديدة، من بينها معالجة مزدوجي الرواتب ووضع شروط لمحتجزي رفحاء لصرف رواتبهم التقاعدية وفق قانون التقاعد حصرًا.واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن اعادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملاحقة ازدواج الراتب ورفاح تنتقل إلى الورق.. 17 نقطة في مسودة قرار الكاظمي لمعالجة الأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملاحقة ازدواج الراتب ورفاح تنتقل إلى الورق.. 17 نقطة في مسودة قرار الكاظمي لمعالجة الأزمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).