رئاسة البرلمان تحدد جدول أعمال جلسة يوم غدٍ

2020/06/02 | 17:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين وفقاً للتحديات الراهنة.

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