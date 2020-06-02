2020/06/02 | 17:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخلو من اكمال الوزارات الشاغرة .. رئاسة البرلمان تعلن جدول اعمال جلسة الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/02 | 17:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يخلو من اكمال الوزارات الشاغرة .. رئاسة البرلمان تعلن جدول اعمال جلسة الغد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يخلو من اكمال الوزارات الشاغرة .. رئاسة البرلمان تعلن جدول اعمال جلسة الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).