تطبيعية الكرة تدعو اندية الدوري الممتاز للاجتماع بعيدا عن الاعلام

2020/06/02 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

دعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء،( 2 حزيران 2020)، ممثلي الاندية الـ 15 المشاركة في دوري الكرة الممتاز إلى اجتماع تشاوري بمقر اتحاد الكرة يوم غد الاربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)إن:" الغاية من الاجتماع هو لمناقشة مستقبل الدوري بعد الإعلان عن الموعد الافتراضي لاستئناف المسابقة بالثالث من شهر تموز المقبل".





واضافت:"وسيكون الاجتماع مغلقاً أمام جميع وسائل الإعلام، وذلك بسبب تعليمات خلية الأزمة الحكومية لمنع التجمعات بسبب جائحة "كورونا".

وسبق لاتحاد الكرة ان حدد الثالث من تموز المقبل موعدا افتراضيا لاستئناف دوري الكرة الممتاز المتوقف بسبب فيروس كورونا.

بغداد اليوم/ متابعة

بدأت الصحف الإسبانية الموالية لبرشلونة الشكوى بعد الكشف عن جدول أول جولتين من بطولة الليجا التي سيتم استئنافها مجدداً في 11 من شهر تموز الجاري، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

ويواصل برشلونة وري

بغداد اليوم - خاص

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعاً مع ممثلي الاتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة، غدًا الأربعاء، عبر تقنية الفيديو عن بُعد، وذلك بهدف وضع الترتيبات النهائية ومناقشة خطة عودة المسابقة، على أن يتم رفع التوصي

بغداد اليوم/ متابعة

يحيط الغموض موضوع عودة الدوري السعودي للمحترفين، في ظل تعلق عودة البطولة بفتح الطيران الدولي ورجوع اللاعبين الأجانب إلى أنديتهم.

وكشفت صحيفة "عاجل" السعودية، أنه:" لا نية لعودة الدوري في آب كما هو محدّد سابقًا

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