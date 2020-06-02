بالصورة.. فريق بمدينة الطب ينجح باخراج جهاز موبايل ابتلعه مواطن

2020/06/02 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

جهود استثنائية في ظرف استثنائي لمستشفى الجهاز الهضمي في مدينة الطب

تبذل الكوادر الطبية الكوادر...





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